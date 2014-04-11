Власенко став членом Вищої ради юстиції
18:35, 11 квітня 2014Політика
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В.о. президента України Олександр Турчинов призначив членів Вищої ради юстиції.
Власенко став членом ВРЮ
Відповідний указ оприлюднено на президентському сайті.
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За згодою до ВРЮ увійдуть: суддя Вищого господарського суду Сергій Бондар, народний депутат Сергій Власенко та суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Лідія Мазур.
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