Власенко став членом Вищої ради юстиції

В.о. президента України Олександр Турчинов призначив членів Вищої ради юстиції.

Відповідний указ оприлюднено на президентському сайті. Читайте такожКримінальні провадження стосовно Власенка закриті за відсутністю складу злочину - ГПУ За згодою до ВРЮ увійдуть: суддя Вищого господарського суду Сергій Бондар, народний депутат Сергій Власенко та суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Лідія Мазур.

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