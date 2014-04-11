Власенко став членом Вищої ради юстиції

18:35, 11 квітня 2014
Політика
0 0

В.о. президента України Олександр Турчинов призначив членів Вищої ради юстиції.

Власенко стал членом ВСЮ

Відповідний указ оприлюднено на президентському сайті.

Читайте такожКримінальні провадження стосовно Власенка закриті за відсутністю складу злочину - ГПУ

За згодою до ВРЮ увійдуть: суддя Вищого господарського суду Сергій Бондар, народний депутат Сергій Власенко та суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Лідія Мазур.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter