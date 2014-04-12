На Чернігівщині затримали диверсанта, який знімав на телефон зенітно-ракетну частину

У Чернігівській області увечері 11 квітня неподалік від одного з підрозділів зенітно-ракетної частини військовослужбовці затримали диверсанта.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

«Близько 18.20 на мобільний телефон одного з офіцерів надійшов анонімний телефонний дзвінок з повідомленням, що поблизу розташування одного із зенітних ракетних підрозділів перебуває невідома особа, яка спостерігає за розташуванням підрозділу та проводить його зйомку на мобільний телефон», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожСБУ на Херсонщині заарештувала диверсантів

Невідомого чоловіка було затримано офіцером частини Збройних сил України спільно з правоохоронцями.

«Під час проведення огляду автомобіля затриманого було виявлено: малу саперну лопатку, бейсбольну битку, бінокль, мобільний телефон і зошит. У мобільному телефоні затриманого були супутникові зображення місцевості та інструкція з виготовлення вибухівки. У зошиті був зображений маршрут руху», - відзначається в повідомленні.

Читайте такожСБУ затримала диверсанта, який разом з озброєною групою хотів захопити Каховську ГЕС

За попередніми даними, мету перебування біля даного підрозділу чоловік пояснив вивченням дислокації військових частин, які розформовані та вивільнені з військових містечок.