“Регіони” сконцентрувалися на одній умові

Фракція Партії регіонів не припинить блокувати роботу Верховної Ради України, доки коаліція не відкличе проект постанови про “пакетне” голосування за кандидатури на посаду спікера парламенту та прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю журналістам.

Він зазначив, що на засіданні Тимчасової президії парламенту і лідерів фракцій представники Партії регіонів не відчули, що учасники коаліції хочуть домовлятись. «Вона продовжує диктувати нам свої умови – і перше, що ми почули, - “Ви спочатку розблокуйте Верховну Раду, а ми потім будемо розглядати питання”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ, зауваживши, що, у свою чергу, Партія регіонів у відповідь на запитання, чи готові коаліціанти відкликати проект постанови щодо “пакетного” голосування по кандидатурам прем’єра і спікера, яке, на переконання Партії регіонів, порушує Регламент ВР і Конституцію, вони відмовились це робити. «Тобто, умова розблокувати Верховну Раду означає розпочати роботу Верховної Ради з порушенням Регламенту і Конституції України, безумовно, ми на це не погодимось ніколи», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що сьогодні Верховна Рада робить перші кроки з розбудови нової політичної системи, якою передбачено роль опозиції. Лідер Партії регіонів зазначив, що опозиція повинна захищати інтереси українського народу і не лише тієї частини, яка за них проголосувала. Для цього опозиції потрібні важелі контролю за владою. Лише за таких умов влада працюватиме ефективно. Він вважає, що в цьому зацікавлений весь український народ.

В.ЯНУКОВИЧ ще раз підкреслив, що опозиція повинна втручатись в дії влади, якщо вона робить щось неефективно, чи антизаконно.

Він також наголосив, що Партія регіонів до кінця стоятиме на тому, щоб призначення прем’єра і голови Верховної Ради України відбувалось відповідно до Регламенту ВР і Конституції.

Голова Партії регіонів нагадав, що за законом має відбутись таємне голосування за кандидатури на посаду спікера, після чого Президентові має надійти узгоджена кандидатура прем’єра і протягом 15 днів він має направити подання на розгляд парламенту.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що за таких умов Партія регіонів не перешкоджатиме призначенню керівництва країни. «Сьогодні справа не в тому, що ми заперечуємо чи перешкоджаємо обранню голови Верховної Ради, ми проти того, щоб порушувався Регламент і Конституція України, і це питання голосувалось “в пакеті”», - наголосив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Партія регіонів зацікавлена в тому, щоб були сформовані органи влади. «Вони три місяці вели переговори і погодили ці дві кандидатури. Будь-ласка голосуйте згідно з регламентом, ніхто не буде перешкоджати. Голосуйте спочатку за голову Верховної Ради, потім - за прем’єр-міністра і працюйте, ми в цьому зацікавлені, ми будемо цьому сприяти. Будь-ласка», - сказав він.

Разом з тим В.ЯНУКОВИЧ відмовився говорити про те, які парламентські комітети мають очолити представники Партії регіонів. Він сказав, що зараз необхідно вирішити питання керівництва, а потім рухатись далі. Водночас В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що Партія регіонів неодноразово висловлювала свою позицію з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, “регіонали” з 27 червня блокують роботу Верховної Ради. Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція блокуватиме роботу Верховної Ради доти, доки не будуть виконані всі її вимоги, і готова до розпуску парламенту.

"Регіонали" заявили, що не погоджуються з розподілом керівних посад в парламенті, а також наміром своїх політичних опонентів включити до порядку денного засідання питання про обрання відсутніх членів Конституційного Суду.

Крім того, Партія регіонів вимагає обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті. Також “регіонали” наполягають на припиненні незаконного суміщення посадових обов`язків з депутатськими повноваженнями.

Сьогодні один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ після засідання Тимчасової президії за участю лідерів фракцій парламенту заявив, що парламентська більшість не вестиме переговорів з депутатами Партії регіонів, доки вони не розблокують сесійну залу Верховної Ради.