Радіочастотний ресурс в Криму залишається за Україною

Про це заявив на брифінгу у вівторок виконувач обов`язків генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв`язку і телебачення (КРРТ) Костянтин Захаренко.

«Частотний ресурс, який перебуває в Криму, надалі залишається за Україною. Компанії мають ліцензії, мають частотні присвоєння на ці точки і платять дальше гроші за використання частотного ресурсу», - сказав він.

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За словами Захаренка, для врегулювання питання з радіочастотним ресурсом у Криму концерн разом з іншими державними органами у сфері телекомунікацій звернувся з листом до Міжнародного союзу електрозв`язку (МСЕ), проте відповіді від організації поки що не одержав.

«Ми розуміємо, що ми повинні боротися за цей частотний ресурс і забезпечити мовлення на Крим», - додав Захаренко.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2014 року КРРТ заявив про збройне захоплення невідомими Кримського радіотелевізійного передавального центру.

В ефірі в Криму замість «1+1» почали мовлення російський «Первый канал», а замість «Чорноморської ТРК» - «Россия 24». Також в ефірі відключено «5 канал».