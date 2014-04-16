Українські силовики блокують Слов'янськ з метою захоплення російських військовослужбовців - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи Інформаційний Опір Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Російським диверсантам в Слов'янську цієї ночі надійшов сигнал на відхід з міста. Українські силовики вживають заходів для блокування Слов'янська з метою захоплення російських військовослужбовців", - повідомив він.

Також, за його словами, є дані про присутність на території східних областей України ще двох військових частин РФ, крім вже ідентифікованого 45-го полку ВДВ.

Читайте такожУ Запорізькій області СБУ затримала агента військової розвідки РФ"Крім військовослужбовців цієї російської частини, за нашими даними, на українській території діють диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) 2-ї окремої бригади спеціального призначення ГРУ ГШ ЗС РФ.

Також є дані про присутність на Донбасі ДРГ ще однієї частини російського спецназу ГРУ. Ці дані ми перевіряємо", - написав Тимчук.

В даний час в рамках антитерористичної операції, проведеної українськими силовиками на Донбасі, проводяться «точкові» операції з нейтралізації окремих груп екстремістів.