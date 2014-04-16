У Раді відбувається закрите засідання у зв'язку із ситуацією на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, засідання відбувається у закритому режимів, про його початок засвідчив звук реєстрації депутатів у сесійній залі.

Читайте такожСьогодні Рада Безпеки ООН обговорить ситуацію в УкраїніПо єдиному питанню, яке передбачається до розгляду на закритому засіданні, мають доповідати голова СБУ Валентин Наливайченко, в. о. міністра оборони Михайло Коваль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та в. о. генерального прокурора Олег Махніцький.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

12-13 квітня російські озброєні бойовики почали провокувати зіткнення на південному сході України і захоплювати адмінбудівлі.

15 квітня Верховна Рада підтримала проведення закритого засідання за участю силовиків 16 квітня.