Дипломати розказали про першочергові завдання оборони України у випадку інтервенції РФ

В документі зазначено, що сьогоднішній стан Збройних Сил України не дозволяє забезпечити гарантований захист території України одночасно на всіх загрозливих напрямах потенційної збройної агресії. Пропонується наступне:

“Необхідно за рахунок найбільш боєздатних частин сформувати два угруповання сухопутних військ (масштабом до корпусу) з усіма необхідними силами та засобами посилення та матеріально- технічного забезпечення на двох найбільш загрозливих напрямах (Харківський та Луганський). Завданням цих угруповань військ є рішуче нанесення вогневого ураження першому ешелону військ противника в момент переходу ними державного кордону, а також його другому ешелону в районах зосередження на території Росії. Нанесені втрати противнику повинні мати незворотні та неприйнятні наслідки для його військ, що змусять їх відмовитися від продовження виконання завдань. З огляду на те, що противник намагатиметься захопити в першу чергу обласні адміністративні центри, перетворити підходи до них у неприступні фортеці шляхом створення протитанкових та протипіхотних рубежів.

Силами Національної гвардії та підрозділів територіальної оборони (сформованих із волонтерів) забезпечити блокування можливих маршрутів висування противника по основним магістральним шляхам на території України. Для цього, додатково обладнати довгострокові вогневі точки за рахунок технічно несправної бронетанкової техніки (але яка має справне озброєння), що знаходиться на складах та базах довготермінового зберігання.

Зважаючи на слабкість національної протиповітряної оборони звернутися до НАТО з проханням забезпечити над територією проблемних областей України «зони без польотів» шляхом спільного патрулювання ВПС України та сил Альянсу. Крім того, шляхом блокади з моря кораблями НАТО забезпечити охорону морського побережжя України у Чорному та Азовському морях, а також не допустити проникнення військ з території окупованого Криму та Придністров’я. Ведення повітряної розвідки забезпечити за рахунок цілодобового патрулювання літаками АВАКС НАТО та шляхом отримання інформації з супутників окремих країн Альянсу.

З початком збройної агресії забезпечити силами військ спеціальних операцій та заздалегідь направлених диверсійно-розвідувальних груп нанесення ударів по військовим об’єктам вглибині території агресора, а також об’єктам управління у його адміністративних центрах (в першу чергу – Москві та Санкт- Петербурзі). За можливості необхідно фізично усунути від влади політичне керівництво Росією – в першу чергу Президента та Прем’єр-міністра. Одночасно із розгортанням бойових дій на материковій частині України силами високо мобільних десантних військ у взаємодії із силами спеціальних операцій НАТО розпочати захоплення важливих адміністративних центрів у Криму.

Одночасно із розгортанням бойових дій на материковій частині України силами високо мобільних десантних військ у взаємодії із силами спеціальних операцій НАТО розпочати захоплення важливих адміністративних центрів у Криму.

Самопроголошене керівництво Криму повинно бути захоплене та примушене до дезавуювання всіх угод із Російською Федерацією.

Повний текст “Директив щодо застосування Збройних Сил України” знаходиться за посиланням: http://bit.ly/ukraine_military_tasks

Довідка:

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