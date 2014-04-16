Росія доручила сепаратистам вбити 100-200 осіб, щоб був привід ввести танки - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив один з керівників департаменту контррозвідки СБУ Віталій Найда.

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«Перехоплені переговори свідчать про те, як не прикро, що країна, яка декларує себе як братня, говорить про необхідність пролиття крові на українських вулицях і ставить завдання, що треба вбити 100-200 чоловік, щоб через півтори години на територію України увійшли російські танки та бронетранспортери”, - сказав він.