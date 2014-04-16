Проти «президента Південно-східної України» розпочато кримінальне провадження
Прокуратура Луганської області здійснює процесуальне керівництво по кримінальному провадженню, розпочатому СБУ в Луганській області стосовно колишнього голови апеляційного суду Луганської області Анатолія Візира.
Візир оголосив себе президентом Південно-східної України і публічно закликав до вчинення дій, спрямованих на захоплення влади, зміну меж території України та порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України.
За даними прес-служби, слідчим УСБУ в Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості з попередньою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), за ч.1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.
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Наразі досудове розслідування триває. Його перебіг перебуває на особистому контролі прокурора Луганської області.