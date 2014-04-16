Завтра Порошенко розповість євродепутатам про важливість прийняття ЄП резолюції щодо України

17 квітня Європейський Парламент на своїй останній сесії в Страсбурзі приймає важливу резолюцію по Україні, в проекті якої враховано багато позитивних позицій в підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, включно з допомогою нашій країні.

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У зв’язку з цим кандидат на пост Президента України, народний депутат, Співголова Комітету Парламентського співробітництва Україна-ЄС Петро Порошенко планує візит до Страсбургу, під час якого поінформує євродепутатів по важливість цієї резолюції для України.

Також у ході візиту до Страсбургу П.Порошенко зустрінеться з Президентом Європейського Парламенту Мартином Шульцем на запрошення останнього, з головою Комітету Європейського Парламенту з міжнародних справ Елмаром Броком та іншими керівниками депутатських фракцій та груп ЄП.

Крім питань підтримки української резолюції та двосторонніх зустрічей, одним з головних пріоритетів візиту є узгодження дій щодо запровадження безвізового режиму з боку ЄС для громадян України, введення в дію поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС і переведення відносин з Європейським Союзом на першу інтеграційну стадію.

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Незважаючи на спроби дестабілізації ситуації на Сході країни, сьогодні позиція об’єднаної Європи, позиція Європейського Парламенту є дуже важливою для вирішення внутрішніх питань і мінімізації зовнішніх загроз.