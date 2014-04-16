Чехія вже найближчим часом хоче лібералізувати візовий режим з Україною – дипломат



Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це генеральний директор Європейської секції МЗС Чеської Республіки Ярослав Курфюрст повідомив на зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Данилом Лубківським.

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У ході зустрічі співрозмовники обговорили ситуацію в Україні, зокрема, в контексті воєнної агресії з боку Російської Федерації. Лубківський подякував чеській стороні за підтримку територіальної цілісності України.

Курфюрст наголосив на важливості представлення України на належному рівні на Зустрічі високого рівня, присвяченій 5-й річниці заснування ініціативи «Східне партнерство», яка відбудеться 24-25 квітня ц.р. в Празі.

Відбувся обмін думками щодо перспектив розвитку українсько-чеського співробітництва, у тому числі шляхом подальшої активізації політичного діалогу. У цьому контексті Курфюрст поінформував про лібералізацію у найближчому майбутньому візового режиму з Україною.