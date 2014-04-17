Прикордонники патрулюють морське узбережжя, аби не допустити висадки російського десанту

Українські прикордонники патрулюють морське узбережжя з метою унеможливлення висадки десантних груп РФ на материкову частину України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник відділу зв`язків з громадськістю Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

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За його словами, з метою недопущення висадки диверсантів на материкову частину України 5 кораблів тактичної групи прикордонної берегової охорони патрулюють ділянку Азовського моря від Новоазовська до Маріуполя. Такі самі заходи вживаються уздовж берегової лінії Чорного моря, сказав Слободян.