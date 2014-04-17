Прикордонники патрулюють морське узбережжя, аби не допустити висадки російського десанту
13:11, 17 квітня 2014Політика
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Кораблі тактичної групи прикордонної берегової охорони патрулюють ділянку Азовського моря від Новоазовська до Маріуполя, а також берегову лінію Чорного моря.
Прикордонники патрулюють морське узбережжя, аби не допустити висадку російського десанту / maps.nationalgeographic.com
Українські прикордонники патрулюють морське узбережжя з метою унеможливлення висадки десантних груп РФ на материкову частину України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник відділу зв`язків з громадськістю Державної прикордонної служби України Олег Слободян.
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За його словами, з метою недопущення висадки диверсантів на материкову частину України 5 кораблів тактичної групи прикордонної берегової охорони патрулюють ділянку Азовського моря від Новоазовська до Маріуполя. Такі самі заходи вживаються уздовж берегової лінії Чорного моря, сказав Слободян.
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