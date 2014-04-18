У потязі на Запоріжжі прикордонники знайшли набої та гільзи, в автобусі на Одещині - гранати

Учора ввечері у залізничному пункті пропуску «Мелітополь» прикордонники Бердянського загону спільно з працівниками МВС під час перевірки одного з вагонів поїзда «Сімферополь - Москва» виявили вантаж військового призначення.

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

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Під час огляду поїзда «Сімферополь - Москва» правоохоронці виявили у мішках для брудної білизни 245 набоїв різного калібру, понад 90 патронів до мисливської зброї, 6 упаковок дробу по 750 грамів, 800 грамів пороху, 250 гільз та 200 капсул від мисливської зброї. Власниками вантажу виявилися два провідники – громадяни України.

За даним фактом поінформовано представників СБУ в Запорізькій області. Знахідку вилучили.

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Крім того, учора на Одещині, у пункті пропуску «Слов’яносербка», вилучили вибухові пристрої. Їх знайшли прикордонники Котовського загону та співробітники СБУ у рейсовому автобусі. Всього було вилучено 3 корпуси гранат «Ф-1», 2 запали до цих гранат та 200-грамову тротилову шашку. Наразі ведуться оперативні заходи.