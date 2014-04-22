Дипломати закликали країни Центральної та Східної Європи підтримати територіальну цілісність України

В ньому, зокрема, зазначається: "Вдячні за незмінну та тверду підтримку з боку Канади народу України, який обрав шлях демократії. Вітаємо системні заходи і санкції офіційної Оттави стосовно осіб, що виступають проти територіальної цілісності і суверенітету України.

Ми також усіляко підтримуємо дії Канади, спрямовані на залучення зусиль міжнародного співтовариства у питанні підтримки територіальної цілісності України і засудження агресивних дій Росії".

У фонді також вважають, що дипломатичні представництва України у згаданих вище країнах мають якомога активніше долучитись до заходів у рамках візиту Прем’єр-міністра Канади Стівена Харпера до країн Центральної та Східної Європи і представити актуальну позицію України щодо протидії агресивним зазіханням Кремля.

"При цьому, необхідно виходити з того, що саме країни нашого регіону наразі висловлюють найбільшу стурбованість стосовно неоімперського курсу Москви та її відвертим нехтуванням нормами міжнародного права, що становить загрозу регіональному миру та безпеці.

Необхідно наголошувати на безумовній необхідності забезпечення територіальної цілісності України, негайного виведення російських військ з території України, відведення збройних угруповань від нашого кордону та скасування Постанови Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації від 1 березня 2014 року",- зазначають дипломати.