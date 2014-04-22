На Луганщині невідомі напали на агітаторів Гриценка

Про це повідомив керівник Центрального виборчого штабу Анатолія Гриценка, народний депутат України Олег Канівець.

«Троє невідомих, які відмовилися представитися, а лише назвалися представниками громади міста, підійшли до агітаційного намету та сказали жінкам агітаторам, що агітація є незаконною, ніяких виборів в країні немає і не буде, - розповів він. – Вони наполягали на тому, що будь-які дії, пов’язані з виборами, повинні здійснюватися тільки з дозволу «громади міста».

За словами Канівця, невідомі знищили газети, агітпродукцію, яка була в наметі, та примусили агітаторів залишити місце, де був розташований намет.

«Повернувшись до штабу, викликали міліцію, але належної реакції немає. Правоохоронці лише сказали, що це питання залагоджене, - підкреслив він. – Жодних прізвищ, хто були ці люди і чи понесуть вони відповідальність, наразі невідомо».