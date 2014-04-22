Росія знову обдурила кримчан: відмовитися від окупаційного паспорта вже не можна
16:53, 22 квітня 2014Політика
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Термін відмови від російського громадянства в окупованому Криму не буде подовжено.
У Росії не питають, чи хочуть кримчани громадянство / thekievtimes.com
Про це сьогодні журналістам заявив заступник глави ФМС РФ Сергій Калюжний, повідомляє Кримінформ.
"Термін не подовжується, тому що закріплений у законі. Для цього був виділений один місяць. На сьогоднішній день таких заяв (про відмову від російського громадянства - ред.) прийнято 3427. І, я думаю, що ця цифра остаточна", - сказав він.
Читайте такожКримчани скаржаться, що їм примусово нав'язують громадянство РФТермін подання заяв про відмову від громадянства Російської Федерації у Криму закінчився 18 квітня. Раніше окупаційна влада Криму обіцяла, що термін подовжать "на два-три тижні".
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