Росія знову обдурила кримчан: відмовитися від окупаційного паспорта вже не можна

Про це сьогодні журналістам заявив заступник глави ФМС РФ Сергій Калюжний, повідомляє Кримінформ.

"Термін не подовжується, тому що закріплений у законі. Для цього був виділений один місяць. На сьогоднішній день таких заяв (про відмову від російського громадянства - ред.) прийнято 3427. І, я думаю, що ця цифра остаточна", - сказав він.

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