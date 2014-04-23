ОБСЄ стурбована даними про затримання в Слов'янську журналіста зіСША

Разом з тим, офіційних підтверджень його затримання в ОБСЄ поки немає, повідомили РІА Новости в апараті Міятович.

"Я як і раніше глибоко стурбована ситуацією з безпекою журналістів в Україні. Я закликаю всіх відповідальних припинити образи і напади на журналістів і дати їм можливість виконувати свою роботу. Симон Островський повинен бути негайно звільнений", - заявила Міятович.

Представник ОБСЄ, разом з тим, не підтвердила, що затриманий журналіст, а послалася за повідомлення, згідно з яким про затримання Островського нібито оголосив "народний мер" Слов'янська В'ячеслав Пономарьов. Видання, що повідомляють про затримання Островського, не приводять точних висловлювань Пономарьова на цей рахунок.

Читайте такожСепаратисти продовжують утримувати мера Слов'янська і начальника міліції Краматорська - ОДА

Як передає кореспондент РІА Новости зі Слов'янська, Пономарьов на прес-конференції у вівторок не говорив про те, що Островський затриманий, а сказав лише, що "він у нас, працює над статтею".

В апараті Міятович розповіли, що заява представника ОБСЄ спиралася на повідомлення в пресі. "Боюся, що це були повідомлення самих ЗМІ. У Слов'янську ніяких спостерігачів немає", - сказав співрозмовник агентства, відповідаючи на питання про джерела інформації про інцидент з американським журналістом.

Сам Островський в понеділок писав у своєму мікроблозі в Twitter про прес-конференцію Пономарьова. В останньому на даний момент повідомленні журналіст писав: "Зараз він не дозволяє репортам покинути прес-конференцію: "ви підете, як прийшли разом". Це єдиний спосіб забезпечити прикриття".