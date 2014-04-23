США направили 600 військових до країн Східної Європи

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, як зазначає прес-секретар Петагона - Джон Кірбі з метою "довготривалої ротаційної присутності" Сполучені Штати мають намір направити в Польщу і країни Балтії по одній групі у складі - 150 військових.

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"З початку агресії Росії на території України, ми постійно шукали нових можливостей запевнити наших європейських партнерів по НАТО у підтримці", - повідомив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, ракетний фрегат Taylor увійшов у Чорне море 22 квітня для того, щоб забезпечувати мир і стабільність в регіоні.