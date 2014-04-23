На Львівщині водій збив двох пішоходів, 4-річна дитина загинула

Про це повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Як зазначається у повідомлені, дорожньо-транспортна пригода сталася 22 квітня о 23.00 у місті Рава-Руська Жовківського району. На вулиці Коновальця 26-річний водій іномарки скоїв наїзд на двох пішоходів, місцевих мешканців - батька та сина.

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Внаслідок ДТП смертельно травмовано 4-річну дитину, 28-річний чоловік отримав тяжкі травми, його було госпіталізовано до реанімаційного відділення Рава-Руської районної лікарні, а пізніше реанімобілем доправлено до травматологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Станом на 6.00 23 квітня стан постраждалого чоловіка залишається тяжким.

Причина ДТП встановлюється. Проводиться дослідча перевірка, йдеться в повідомленні.