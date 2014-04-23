В МВС підтвердили, що обстріляний у Краматорську вертоліт належить відомству

22:22, 23 квітня 2014
Політика
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В МВС підтверджують, що обстріляний у Краматорську вертоліт Мі-8 належить відомству.

Ми-8 / wikipedia.org

Про це УНІАН повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

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"Так, дійсно, - це наш вертоліт. Він був осбстріляний в Краматорську під час обльоту. Внаслідок інциденту машина отримала незначні пошкодження лопастей, після чого благополучно здійснила посадку. Екіпаж не постраждав", -сказав Яровий.

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