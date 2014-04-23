На Дніпропетровщині розслідуються 7 справ щодо сепаратизму

Як повідомляє прокуратура області, за результатами розслідування буде прийнято рішення про відповідальність осіб, які скоїли дані правопорушення на території регіону проти національної безпеки України, повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

Відомство нагадує, що стаття 109 Кримінального кодексу встановлює кримінальну відповідальність за дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, публічні заклики до таких дій тощо, а стаття 110 - відповідальність за умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або держкордону України, публічні заклики до вчинення таких дій.

Верховна Рада ухвалила зміни до зазначених статей ККУ – і тепер за скоєння зазначених дій при обтяжуючих обставинах передбачена відповідальність за ст. 109 до 10 років позбавлення волі, а за ст. 110 Кримінального кодексу України від 5 до 10 років позбавлення волі.

В разі, якщо при скоєнні зазначених дій загинули люди, або наступили інші тяжкі наслідки, законодавством передбачена більш сувора відповідальність у вигляди позбавлення волі до 15 років або пожиттєве позбавлення волі.