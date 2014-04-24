Вночі українські військові відбили атаку терористів на склади зі зброєю в Артемівську
Вночі українські військові відбили атаку 100 озброєних терористів, на чолі з російським військовим, на склади зі зброєю в Артемівську Донецької області. За даними Міноборони, нападники вели вогонь з автоматичної зброї, гранатометів і активно застосовували ручні осколкові гранати.
"За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", вночі в Донецькій області відбулося чергове бойове зіткнення. Декілька десятків екстремістів, озброєних автоматичною зброєю і гранатометами, напали на склади зі зброєю в Артемівську", - повідомив у соцмережі Facebook керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
Українські військовослужбовці дали відсіч терористам: зустрівши збройний опір, екстремісти розбіглися.
За попередніми даними, є поранені.
За інформацією Новостей Донбасса, в 5.20 ранку на санпропускник ЦРЛ «швидка» доставила військовослужбовця контрактної служби з пораненням в обличчя. Потерпілому надано допомогу. Стан 27-річного пацієнта медики оцінюють як середньої тяжкості.
"Вночі був напад на військову частину, з метою заволодіти зброєю. Нападала група близько 70 осіб на чолі з російським військовим (засвіченим на багатьох фото в Слов'янську - з великою бородою). Військові відбили напад. Поранений солдат. Дані про постраждалих з нападаючої сторони уточнюються ", - написав у своєму повідомленні в соціальній мережі Facebook міністр МВС Арсен Аваков.