Вночі українські військові відбили атаку терористів на склади зі зброєю в Артемівську

"За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", вночі в Донецькій області відбулося чергове бойове зіткнення. Декілька десятків екстремістів, озброєних автоматичною зброєю і гранатометами, напали на склади зі зброєю в Артемівську", - повідомив у соцмережі Facebook керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Українські військовослужбовці дали відсіч терористам: зустрівши збройний опір, екстремісти розбіглися.

За попередніми даними, є поранені.

За інформацією Новостей Донбасса, в 5.20 ранку на санпропускник ЦРЛ «швидка» доставила військовослужбовця контрактної служби з пораненням в обличчя. Потерпілому надано допомогу. Стан 27-річного пацієнта медики оцінюють як середньої тяжкості.

"Вночі був напад на військову частину, з метою заволодіти зброєю. Нападала група близько 70 осіб на чолі з російським військовим (засвіченим на багатьох фото в Слов'янську - з великою бородою). Військові відбили напад. Поранений солдат. Дані про постраждалих з нападаючої сторони уточнюються ", - написав у своєму повідомленні в соціальній мережі Facebook міністр МВС Арсен Аваков.