Путін не збирається нападати на Україну, він блефує - Касьянов

Президент РФ Володимир Путін не збирається нападати на Україну, а свої війська на кордоні та диверсії в Україні використовує з метою досягти визнання власності Росії над Кримом, виплати Україною газового боргу, надання російській мові статусу другої державної та досягнення конституційних змін в Україні.

Таким баченням поділився колишній прем’єр-міністр РФ, а нині – опозиційний російський політик Михайло Касьянов в Атлантичній Раді у Вашингтоні, повідомляє «Голос Америки».

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Але йти на поступки Путіну Україні та Заходу не можна в будь-якому разі, вважає він.

Касьянов дав наступні поради Заходу. За його словами, необхідно допомогти Україні у проведенні виборів, аби вони пройшли за найвищими стандартами, надати потужну фінансову допомогу, моральну підтримку та допомогти досягти диверсифікації джерел енергії. Щодо Росії - негайно розширити список людей, проти яких запроваджуються індивідуальні санкції, зменшити власну залежність від російського газу та надати підтримку звичайним росіянам.

Колишній прем’єр просить не застосовувати секторальних санкцій, бо російський народ, хоча він і обдурений неймовірно професійною пропагандою, що грає на притаманному йому шовіністичному інстинкті, у діях Путіна не винний. Росіянам треба більше їздити за кордон, вважає він, та на власні очі бачити застосування демократичних норм і сучасні відносини між державою та громадянами.

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«Російський народ перебуває під дією потужної пропаганди. Вона є дуже витонченою, дуже цинічною та дуже потужною. Це не те, що ми мали в радянські часи», - пояснив росіянин американській аудиторії. Але, вважає, він, як тільки Путін зазнає в Україні поразки, пропагандистські чари швидко розвіються і його високий рейтинг популярності впаде.

І в тому, що це станеться – радше раніше, ніж пізніше – Касьянов не сумнівається. За його словами, російський режим наближається до своєї смерті. Економіка і так була в поганому стані, але через санкції та зниження довіри інвесторів та кредиторів, її колапс вже не за горами. ВВП знижується другий місяць поспіль, великі компанії мають величезну заборгованість, яку, за сьогоднішніх умов, їм буде важко рефінансувати. Навіть якщо стабілізаційний фонд Росії і виглядає великим, він є не достатнім для підтримки існуючого рівня життя в країні, настільки залежною від імпорту як Росія. У великих містах, сказав він, до 90% продуктів харчування та медикаментів імпортується.

Персональні санкції працюють, стверджує Касьянов. Підтримка Путіна з боку його найближчого оточення підривається.

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«Путін блефує. Росія не в стані вести військову кампанію», - переконаний Касьянов. Путін пішов на українську авантюру через брак внутрішньої легітимності – останні президентські вибори важко назвати чесними – та намагаючись консолідувати народ зовнішньою загрозою. «Путін вірить, що він лідер всього світу», - сказав Касьянов і додав, що він і сам підтримував Путіна в 2000 році та навіть досить успішно з ним працював в якості прем’єр-міністра. Касьянов вважає, що Путін внутрішньо не змінився. Увесь цей час він лише прикидався демократом та йшов до своєї мети – усієї повноти влади. Але в цьому разі він прорахувався щодо реакції Заходу на його дії в Криму.

За словами Касьянова, президент Росії не розуміє універсальних морально-етичних цінностей і не вірить, що інші люди сприймають їх серйозно. На його думку, все у світі можна купити і продати. Квола реакція Заходу на агресію Росії в Грузії затвердила його в думці, що Захід лише прикидається, що вірить у права людини та інші принципи. Санкції з боку країн ЄС, особливо Німеччини, розповів Касьянов, стали для Путіна справжнім шоком.

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Він закликав Захід бути послідовним у своєму тиску на Росію, щодня вдаватися до нових кроків, розширювати список санкцій та голосно критикувати російське керівництво за агресію в Україні та масштабне порушення прав громадян в середині Росії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, після початку активної фази антитерористичної операції у захопленому проросійськими бойовиками Слов’янську Донецької області, президент РФ Володимир Путін заявив, що «дії властей Києва проти народу України матимуть для них наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України». А міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про початок навчань у прикордонних з Україною районах.