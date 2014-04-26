У Черкасах невідомі облили гарячою смолою "Сбербанк"

Як передає кореспондент УНІАН, гарячою смолою залили двері банку, заляпали вікна. Зранку працівники банківської установи намагаються відмити двері та вікна, банк сьогодні не працює.

Ще два черкаські відділення «Сбербанку Росії» працюють у звичному режимі. На місце виїзджала слідчо-оперативна група міліції, але у правоохоронців поки що від коментарів утримуються.

Читайте такожСбербанк Росії облили червоною фарбою після звинувачень у фінансуванні терористівЯк повідомляв УНІАН, у Черкасах 11 квітня активісти партії «Демократичний Альянс» пікетували два відділення «Сбербанку Росії» у центрі міста. Вони переконували черкащан не обслуговуватися в банку країни-агресора. Також учасники акції закликали городян не співпрацювати з російським банком – забрати звідти депозити, а натомість підтримати своєю гривнею українські банки. Учасники акції також приклеїли на вітрини банку наліпки з зображенням колорадського жука, який вже став символом агресії Росії.

Довідка УНІАН. АТ «Сбербанк Росії» є 100% дочірнім банком ВАТ “Сбербанк Росії” – найбільшого банку в Російській Федерації та СНД.