Ветерани закликають не святкувати річницю дивізії СС "Галичина" через агресію РФ

Про це йдеться у зверненні за підписом голови братства Першої української дивізії Української національної армії Євгена Куцика та голови Львівського крайового братства ветеранів ОУН-УПА Олеся Гуменюка, повідомляє Українська правда.

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"Наближається 28 квітня - день створення дивізії "Галичина". Ми знаємо, що в Україну вже прямують із Росії групи так званих російських націоналістів, завдання яких полягає в тому, щоб надати московським телеканалам відповідні сюжети про "український фашизм"", - зазначили вони.

"Брати участь у режисованих Москвою акціях в умовах путінської агресії - це акт усвідомленої або неусвідомленої співпраці з агресором, це акт зради!" - йдеться у зверненні.

У зв'язку з цим автори звернення закликають усіх, "хто з повагою ставитися до національно-визвольної боротьби, до пам'яті про тих, хто віддав своє життя за Україну і до нас, ще живих ветеранів цієї боротьби" утриматися від проведення цього року будь-яких масових заходів, присвячених цій події.