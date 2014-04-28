Загроза життю Кернеса буде зберігатися кілька днів - лікарі

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на хірурга Валерія Бойко.

"Операція пройшла успішно. Далі ми сподіваємося на Бога і бажаємо Геннадію Кернесу сил. Загроза його життю буде зберігатися декілька днів", - зазначив лікар.

У даний момент Кернес знаходиться в важкому стані в Харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. А. В. Мещанінова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 12.00 харківський міський голова Геннадій Кернес був поранений у спину невідомим з вогнепальної зброї, коли він їхав на велосипеді на Бєлгородському шосе в районі Лісопарку. Його доставили в лікарню швидкої і невідкладної допомоги, де прооперували.

Як повідомив журналістам директор Інституту хірургії професор Валерій Бойко, операція тривала близько двох годин. У нього важке поранення грудної клітини та черевної порожнини.

За словами Бойка, загроза життю Кернеса не ліквідована, проте кровотечу припинено, стан стабілізувався, лікарі-реаніматологи борються зі станом шоку.

У Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС Харківської області повідомили, що інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте кваліфікація події поки не визначена.

Приятель Кернеса Михайло Добкін повідомив, що стріляли в область серця.

“Стріляли на ураження в область серця. І тільки завдяки щасливому випадку ми не маємо... ", - сказав Добкін.

Він зазначив, що поранення Кернеса вкрай серйозне.