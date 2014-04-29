Вишеградська четвірка закликає терористів звільнити експертів ОБСЄ без додаткових умов

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС Польщі з посиланням на заяву міністрів країн Вишеградської четверки, ухвалену за підсумками неформального саміту 28-29 квітня в Будапешті.

"Міністри засудили затримання групи військових інспекторів ОБСЄ у Слов'янську та закликали до негайного та без висунення жодних умов звільнення", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожГлава ООН вимагає негайного звільнення затриманих у Слов'янську членів місії ОБСЄМіністри також засудили захоплення Росією Криму та її дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, і висловили солідарність не лише з українцями, але й з іншими країнами - східними сусідами Євросоюзу.

Вони наголосили, що нинішня міжнародна ситуація підтверджує необхідність подальшого зміцнення та послідовної реалізації політики "Східного партнерства". Зазначалося, що східні партнери ЄС повинні сконцентруватися на подальших реформах, у запроваджені яких можуть розраховувати на підтримку Вишеградської групи.

За даними МЗС Польщі, в зустрічі міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки, яка відбувається щороку, брав участь комісар ЄС з питань розширення та політики сусідства Штефан Фюле.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня у Слов'янську терористи захопили автобус, в якому перебували 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої у Слов'янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач та четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі та Швеції. Бойовики заявили про намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (заарештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва». 27 квітня терористи звільнили одного з восьми захоплених інспекторів ОБСЄ.