Турчинов вимагає від силовиків не допустити зриву виборів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в. о. президента України Олександр Турчинов на нараді з головами облдержадміністрацій в Києві.

За його словами, Росія не зацікавлена у чесних і демократичних виборах президента України.

“Саме розуміючи, що це серйозний чинник стабілізації ситуації в Україні, Російська Федерація фінансує тих, хто працює проти нашої держави, намагається зробити все, щоб ці вибори зірвати, але президентські вибори в Україні відбудуться, цього вимагає чинне законодавство, 25 травня поточного року”, - сказав Турчинов.

Читайте такожBBC: Аваков допускає, що вибори пройдуть не у всіх регіонах України Він підкреслив, що до виборів залишилось зовсім небагато часу, і потрібно зробити все, щоб не допустити їхнього зриву. Керівникам облдержадміністрацій мають не допустити застосування адміністративного тиску в ході виборчої кампанії, забезпечити рівні умови агітації для всіх кандидатів, а також безпосередньо забезпечити все потрібне для проведення виборів на належному рівні, заявив Турчинов.

Турчинов звернув увагу на те, що силові органи мають не допустити провокацій під час агітації та проведення виборів. “На це орієнтують диверсійно-терористичні групи, але ваше завдання - цього не допустити”, - сказав він.

Він підкреслив, що в кожній області мають бути створені робочі групи, до складу яких мають увійти керівництво області, керівництво СБУ, МВС тощо. За словами Турчинова, на ці групи має бути покладено відповідальність за організацію виборчого процесу та недопущення їхнього зриву.

“Я переконаний, що Україна обере президента. І без паніки, без істерії ми з вами стабілізуємо ситуацію, в тому числі у Донецькій і Луганській областях”, - сказав він.