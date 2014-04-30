Томенко став довіреною особою Порошенка на президентських виборах

Про це він сьогодні заявив в інформаційному агентстві «Укрінформ» під час підписання з Петром Порошенком угоди з розробку й реалізацію гуманітарної стратегії України.

"Я став довіреною особою Петра Порошенка на загальнонаціональному рівні і впевнений, що нам удасться провести вибори в один тур", - зазначив М.Томенко.

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"Щоб Україна знову не отримала Януковича, демократичні сили повинні домовлятися, а не воювати між собою. Політики мають знайти мужність поступитися кандидату у якого найвищий рівень довіри суспільства. І мені очевидно, що найбільшу підтримку людей сьогодні отримав саме Петро Порошенко", - підкреслив він.

У свою чергу П.Порошенко подякував за підтримку М.Томенку, наголосивши на його авторитеті політика і ученого.

Нагадаємо, раніше Микола Томенко написав заяву про вихід з партії «ВО «Батьківщина». Він поінформував, що його вихід з партії не пов’язаний з балотуванням у президенти України, на посаду міського голови Києва чи інші виборні посади на майбутніх виборах.