У Костянтинівці йде бій з терористами, вони застосовують важку зброю - Аваков
23:30, 03 травня 2014Політика
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У Костянтинівці триває бій з екстремістами.
Арсен Аваков каже, що військові не дають терористам захопити телевежу/ REUTERS
У Костянтинівці Донецької області йде бій між українськими військовими та сепаратистами, які намагаються захопити телевежу.
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Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.
"У Костянтинівці йде бій з терористами, які намагаються захопити телевежу.... Вони застосовують важку зброю. Є поранені з нашого боку. Тримаємо", - написав він.
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