У Костянтинівці йде бій з терористами, вони застосовують важку зброю - Аваков

23:30, 03 травня 2014
Політика
0 0

У Костянтинівці триває бій з екстремістами.

Арсен Аваков каже, що військові не дають терористам захопити телевежу/ REUTERS

У Костянтинівці Донецької області йде бій між українськими військовими та сепаратистами, які намагаються захопити телевежу.

Читайте такожУ Костянтинівці йде бій за телевежу - терористи використовують гранатомети

Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"У Костянтинівці йде бій з терористами, які намагаються захопити телевежу.... Вони застосовують важку зброю. Є поранені з нашого боку. Тримаємо", - написав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter