У Костянтинівці йде бій з терористами, вони застосовують важку зброю - Аваков

У Костянтинівці Донецької області йде бій між українськими військовими та сепаратистами, які намагаються захопити телевежу.

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Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

"У Костянтинівці йде бій з терористами, які намагаються захопити телевежу.... Вони застосовують важку зброю. Є поранені з нашого боку. Тримаємо", - написав він.