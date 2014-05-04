Українські війська вийшли з Краматорська - ЗМІ
19:52, 04 травня 2014Політика
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Українські війська залишили Краматорськ, який розташований за 15 кілометрів від Слов'янська.
Українські війська пішли з Краматорська / REUTERS
Про це за інформацією 5 каналу передає Українська правда.
Силовики на БТР повернулися до своєї бази на аеродромі поблизу міста.
Чому українські вояки пішли - достеменно невідомо.
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Місцеві ж мешканці нарікають на відсутність влади в Краматорську та кажуть, що хочуть нарешті жити спокійно.
Як відомо, українські військові вели бої з бойовиками-сепаратистами у Краматорську. Куди відступили більшість екстремістів - поки що невідомо.
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