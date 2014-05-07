ЗМІ: Путін втрачає контроль над сепаратистами

Про це заявив РИА Новости член "уряду" так званої «Донецької народної республіки» Олександр Васьковський.

«Я ще не бачив звернення Путіна, але цього (перенесення референдуму) не треба робити. Я вкрай негативно ставлюся до цього питання», - заявив співрозмовник агентства.

Читайте такожПутін назвав президентські вибори в Україні "рухом у правильному напрямку"Нагадаємо, раніше сьогодні, 7 травня, президент РФ Володимир Путін запропонував перенести референдум, щоб створити «необхідні умови для національного діалогу».