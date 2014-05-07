ЗМІ: Путін втрачає контроль над сепаратистами
19:02, 07 травня 2014Політика
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Терористи в захопленій Донецькій ОДА заявили, що не варто виконувати рекомендацію Путіна про перенесення термінів "референдуму"
Підопічні Путіна виходять з-під контролю
Про це заявив РИА Новости член "уряду" так званої «Донецької народної республіки» Олександр Васьковський.
«Я ще не бачив звернення Путіна, але цього (перенесення референдуму) не треба робити. Я вкрай негативно ставлюся до цього питання», - заявив співрозмовник агентства.
Читайте такожПутін назвав президентські вибори в Україні "рухом у правильному напрямку"Нагадаємо, раніше сьогодні, 7 травня, президент РФ Володимир Путін запропонував перенести референдум, щоб створити «необхідні умови для національного діалогу».
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