НАТО не зафіксувало відведення російських військ від кордонів з Україною

Західний військово-політичний блок НАТО не зафіксував відведення російських військ від східного кордону з Україною, про яке вчора заявив президент Російської Федерації Володимир Путін.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це вчора увечері сказав Генеральний секретар НАТО Андерc Фог Рассмусен у Варшаві.

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"Ми не маємо жодних свідчень про зміну позиції збройних сил (РФ), котрі знаходяться біля українського кордону", - сказав він журналістам.

За словами Рассмусена, НАТО продовжує закликати російську владу відвести війська, виконувати свої міжнародні зобов'язання та взяти участь у політичному діалозі для вирішення кризи в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Путін після зустрічі президентом Швейцарії, котра зараз головує в ОБСЄ, заявив, що Росія відвела свої війська від кордону з Україною на полігони, де вони продовжують проводити навчання.

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Раніше представники російської влади неодноразово заявляли про відведення своїх військ від кордонів з Україною, але це досі жодного разу не підтверджували західні держави та Київ.

Низка експертів вважає, що Росія намагається захопити низку східних та південних областей України за таким же сценарієм, як зробила це у березні з українським Кримом, котрий спочатку зайняли її військові, а потім на невизнаному світом референдумі мешканці нібито проголосували за приєднання до РФ.