Біженці з Криму проведуть з'їзд у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Києві член оргкомітету, член правління громадської організації «Союз вимушених переселенців» Андрій Іванець.

Як відомо, на материкову частину України, згідно з офіційною реєстрацією, прибули понад 7 тис. жителів Криму, але за неофіційними даними самих же переселенців, їх уже понад 15 тис. осіб. За інформацією переселенців, хоч і створені центри з надання їм допомоги практично при всіх органах самоврядування в різних регіонах, проте проблеми вирішуються повільно, зокрема проблеми переселення й працевлаштування.

За словами Іванця, представники цих центрів виконують усі інструкції, які їм дані, але часто немає можливостей у місцевих органів влади вирішити проблеми.

Читайте такожДо Києва продовжують прибувати біженці з Криму Він підкреслив, що не виключає збільшення числа вимушених переселенців із Криму надалі. У зв'язку з цим, за підтримки Адміністрації президента України створено оргкомітет і заплановано проведення першого з'їзду переселенців. З'їзд пройде на території Києво-Могилянської академії, де регулярно збирається кримська діаспора. Планується, що на з'їзд зберуться близько 200-300 осіб.

Як розповів голова громадської організації «Кримська діаспора» Анатолій Засоба, на з'їзд прибудуть представники поселень переселенців, представники громадських організацій, запрошені благодійні й міжнародні організації, представники місцевого самоврядування й вищих органів влади України. Передбачається, що кожна група поселенців виділить делегатами до 5 осіб (по одному делегату від 50 переселенців).

Засоба підкреслив, що з'їзд ставить перед собою мету напрацювати єдину стратегію й тактику поведінки з вирішення проблем переселенців. Відповідний документ буде надано на розгляд від імені з'їзду українській владі.

Читайте такожПонад 2000 жителів Криму хочуть переїхати у Львівську областьЗасоба висловив надію, що вже на з'їзді представники Криму зможуть підписати певні документи про підтримку напрацьованих ініціатив.

Він підкреслив, що на з'їзд будуть запрошені й народні депутати, кандидати в президенти України, представники міністерств.

У свою чергу, голова правління благодійного фонду «Біженці з Криму» Микола Подоляко заявив, що на сьогоднішній день не виконується закон про тимчасово окуповану територію.

«Закон не виконується. І в ньому не врахували наші інтереси, що ми є переселенцями. Я, приміром, взагалі вважаю себе біженцем. Але як такого статусу нам не дають, відповідно, у нас немає ніякого соціального захисту. Тому звертаюся до Кабінету міністрів, до прем'єр-міністра Яценюка, щоб він налагодив роботу в частині хоча б мінімальної соціальної адаптації всіх громадян, які постраждали від вторгнення Росії на територію Криму», - сказав Подоляко.

Він звернувся до експертів і фахівців із проханням допомогти в розробці законодавства про забезпечення житлом вимушених переселенців.