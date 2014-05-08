У Маріуполі розгромили штаб Порошенка
19:24, 08 травня 2014Політика
0 0оновлено
Група невідомих розгромили офіс об'єднаної опозиції, який зараз служить офісом для передвиборної кампанії кандидата в Президенти Петра Порошенка.
Про це йдеться у заяві регіонального штабу кандидата в Президенти України Петра Порошенка по Донецькій області.
В ході нападу вандали знищили і частково викрали оргтехніку, розтрощили меблі та інше майно штабу. Напис "Мстим за Одесу", зроблений на стіні, дає підстави припускати, що в радикальних діях брали участь проросійськи налаштовані елементи.
Читайте такожПорошенко прогнозує дострокові вибори до Верховної Ради
"Регіональний виборчий штаб висловлює обурення і різко засуджує дії, спрямовані на зрив президентських виборів. Закликаємо владу і правоохоронні органи об'єднати зусилля у забезпеченні безпеки мирних громадян і проведенні вільних виборів", - наголошується в заяві.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter