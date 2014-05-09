ДНР без України загине через два тижні - Тарута

Таку думку висловив на прес-конференції для іноземних журналістів в Донецьку голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута, пише "Острів".

"Для Донбасу ізоляція - це катастрофа, яка настане протягом 2-3 тижнів. Жодне підприємство Донбасу не зможе працювати в рамках ізольованій території невизнаної ніякими країнами", - сказав він.

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"Тому коли вони (прихильники ДНР) два місяці не отримають зарплату, вони скажуть: "ні-ні, ми хочемо назад в Україну". У нас іншої перспективи не існує, ми можемо будувати своє щасливе майбутнє тільки в Україні", - підкреслив губернатор.