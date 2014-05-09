Ляшко розповів про антитерористичну операцію українських силовиків у Маріуполі

"У бандитів немає нічого святого. Зараз - у День Перемоги над фашизмом - озброєні терористи штурмують УВС Маріуполя. У нас - кілька поранених, деякі важко. З боку нападників - троє вбитих. Атаку намагаємося відбити. Проти наших професійно діють російські спецназівці ГРУ", - написав на своїй сторінці у Facebook повідомив кандидат у Президенти України, лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Близько 30 терористів, штурмували два поверхи приміщення УВС, проте самооборонці відбивали атаку на третьому поверсі.

"Терористи стріляють з автоматичної зброї, використовують гранати. Зовні на допомогу нашим прибули три бтр і війська. Стріляють на ураження, ватники почали розбігатися, як колоради. З будівлі напроти поліклініки проти нас працюють російські снайпери. Серед терористів - вісім убитих, наші всі живі, але багато поранених. Операція нападу була добре спланована, серед місцевих ментів є зрадники, які допомагали ворогу. Частину Нацгвардії теж завчасно блокували місцеві сепаратисти, щоб солдати не змогли прийти на допомогу. Незважаючи на все - тримаємося і відіб'ємося!" - повідомив народний обранець.

Згодом Ляшко написав, що приміщення УВС Маріуполя повністю блоковано по периметру нашими військами з технікою. "Терористи забарикадувалися всередині і відстрілюються. Наказ живими їх нікого не брати, всіх сволочей замочимо, щоб іншим не повадно було", - каже кандидат.