На Донеччині почалися чотири "референдуми" одночасно

Всі опитування мають неофіційний статус і формально є опитуваннями громадян, однак, організатори всіх чотирьох опитувань стверджують, що проводять референдуми, повідомляє "Новости Донбасса".

Перше опитування проводить незареєстрована громадська організація "Донецька республіка", під час якого у громадян України запитують, чи хочуть вони незалежності так званої "Донецької народної республіки". Напередодні даного опитування директори загальноосвітніх закладів Донецької області повідомляли журналістам "Новости Донбасса", що їх примушують під загрозою смерті організувати виборчі дільниці у приміщеннях шкіл, там же де відкрито виборчі комісії з виборів президента, заплановані на 25 травня.

Друге опитування проводить ініціативна група громадян і він називається "За мир, порядок та єдність". За задумом ініціативної групи, жителі територіальних громад Донецької та Луганської областей висловлять свою думку щодо можливої зміни адміністративно-територіального устрою держави з наступним включенням даних громад до складу Дніпропетровської області.

Третє опитування присвячено збереженню цілісності України. Четверте опитування про те, чи не бажають мешканці Донецька приєднатися до Великобританії так як засновником міста Донецьк є британський підприємець Джон Юз. Місто спочатку називалося Юзівка.

Дані два опитування громадян проходять у спеціальних наметах, встановлених в різних місцях Донецької області. Всі чотири опитування не мають юридичної сили і не представляють думку більшості жителів Донецької області.