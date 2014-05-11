ПА ОБСЄ закликала сепаратистів на Сході України скасувати заплановані "референдуми"

Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Ранко Кривокапич закликав сепаратистів у Донецькій і Луганській областях скасувати заплановані на 11 травня ”референдуми” із самоврядування, повідомляє ”Українська правда”.

Про це йдеться у заяві ПА ОБСЄ.

”Ідея про те, що вільне і справедливе голосування може відбутися на цих так званих референдумах, абсурдна”, - наголошується в документі.

Кривокапич наполягає, що ці референдуми повністю нелегітимні в очах міжнародного співтовариства.

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Крім того, він підкреслив, що проходитимуть вони ”на тлі атмосфери страху, насильства і беззаконня, що утримає багатьох від відвідин виборчих дільниць”.

”Я закликаю владу де-факто в Донецькій і Луганській областях скасувати ці знущання над голосуванням. Всі в Україні повинні замість цього зосередитися на тому, щоб їхні голоси були почуті 25 травня, коли країна обиратиме нового президента”, - наголосив Кривокапич.

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Як повідомляв УНІАН, у Донецькій і Луганській областях проросійські сепаратисти, які назвали себе ”місцевою владою”, мають намір провести в неділю, 11 травня, незаконний референдум про статус регіону та подальшу федералізацію.

Харківська область від таких планів відмовилася напередодні.