Терористи обстріляли телевежу в Слов'янську, двоє силовиків постраждали
09:25, 11 травня 2014Політика
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Бойовики здійснили обстріл телевежі в Слов'янську.
За оперативними даними групи «Інформаційне Спротив», сьогодні вночі і вранці терористами було здійснено обстріл телевежі в Слов'янську (об'єкт в даний час охороняється українськими силовиками).
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Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційне Спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"Обстріл ймовірно зроблено з мінометів. Два силовики постраждали - один контужений, другий отримав осколкові поранення", - написав він.
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