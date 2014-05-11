Терористи обстріляли телевежу в Слов'янську, двоє силовиків постраждали

За оперативними даними групи «Інформаційне Спротив», сьогодні вночі і вранці терористами було здійснено обстріл телевежі в Слов'янську (об'єкт в даний час охороняється українськими силовиками).

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Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційне Спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Обстріл ймовірно зроблено з мінометів. Два силовики постраждали - один контужений, другий отримав осколкові поранення", - написав він.