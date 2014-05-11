"Влада" Криму не дозволила мітингувати з нагоди 70-річчя депортації кримських татар - Джемілєв

Про це лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв повідомив в інтерв`ю радіостанції «Ехо Москви».

«Це найбільший мітинг, який буває взагалі на території Криму. Площа, зазвичай, буває переповнена, там місця не вистачає, всі займають навіть прилеглі вулиці, як правило, буває 30-40 тисяч чоловік, а площа не дуже-то велика. І там виголошується програмна, так би мовити, промова, наче підбивається підсумок тому, що ми пройшли за рік у плані відновлення своїх прав, свого роду звіт. І, звичайно, виступають ветерани національного руху, гості, запрошені нами, або ті, що самі приїхали.

Як буде цього року, зараз важко сказати. Ось вчора тільки я проглядав пошту: досі влада не дала офіційного дозволу на проведення ось цього жалобного заходу на центральній площі», - сказав Джемілєв.

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За його словами, нелегітимна влада наполягає на тому, що «вони теж хочуть брати (у мітингу) участь зі своїми прапорами».

«А це неприйнятно, ми не приймаємо окупацію, ми на своєму жалобному мітингу не дозволятимемо, щоб там були російські прапори. Там традиційно можуть бути прапори національні і українські. А на українські прапори вони, знаєте, як бики на червону ганчірку. Тому якщо, скажімо, не дозволять, то все одно збереться народ, але не виключені сутички, умовно кажучи, з правоохоронними органами або тими бандами, які вони там зберуть», - сказав Джемілєв.

«Якщо дозволять і захочуть, скажімо, самі брати участь і зачитувати якісь чиїсь послання, то не можна гарантувати, яка буде реакція цих 30-40 тисяч людей, які зберуться там. Що б там не говорив Меджліс: «Слухайте уважно, ніяких цих...» – це проконтролювати неможливо. Можливо, з`являться гасла «Геть окупантів!». Якщо там з`являться російські прапори, їх можуть прибрати. Якщо вийдуть, скажімо, з українськими прапорами і відповідними гаслами – ці так звані правоохоронні органи можуть щось зробити. Одне слово, така ось тривожна ситуація», - додав Джемілєв.