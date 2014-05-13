Україна за останні роки стала пострадянським лідером з тортур - Amnesty International

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на міжнародну правозахисну організацію Amnesty International, яка оприлюднила в ніч на вівторок звіт про становище з тортурами у світі.

Як заявив директор програм Європи й Середньої Азії цієї організації Джон Далг’юзен, серійні зловживання українських правоохоронців там документують уже багато років.

За оцінками, в Україні щороку ставалися по кілька сотень тисяч випадків тортур та інших зловживань із боку хронічно корумпованих, неперебудованих пострадянських правоохоронних структур, які нагально потребують реформ, сказав він.

Читайте такожЛутковська каже, що зараз міліція значно рідше катує українцівСаме ці зловживання стали однією з причин обурення, що вилилося у протести українського Майдану – а потім ці ж зловживання стали дуже значним елементом відповіді правоохоронців на Майдан і їхні дії щодо демонстрантів, додав представник правозахисників.

Тортури поширені в багатьох післярадянських країнах, мовиться у звіті «Стоп тортурам», через те, що корумповані й недофінансовані поліційні структури вдаються до зловживань щодо затриманих як до найлегшого способу вибити визнання вини чи вимагати від жертв гроші.

Читайте такожЕштон закликає припинити викрадення, тортури та вбивства на сході України - заяваЗагалом, заявляють в Amnesty International, і нині, через три десятиліття після ухвалення Конвенції ООН про протидію тортурам, таке поводження значно поширене в багатьох частинах світу. Зокрема, уряди багатьох країн ставляться до тортур нещиро – забороняючи їх законом, але полегшуючи їхнє використання на практиці.