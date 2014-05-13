Кияни масово оформлюють закордонні паспорти

За словами працівників установ, частина людей готують документи, щоб виїхати за кордон на відпочинок та навчання, але багато готуються до переїзду в іншу країну на ПМП, повідомляє Сегодня.

«Вже кілька тижнів намагаюся оформити паспорт. Прийшла в 11 ранку і вже була 38-а в черзі, і мені відразу сказали, що навряд чи вдасться потрапити на прийом. А закордонний паспорт дуже потрібен: я збираюся вчитися за кордоном», - говорить киянка Юлія Сидорчук.

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Спритні підприємці вже встигли зорієнтуватися і тепер заробляють на паспортному ажіотажі: вони займають чергу, а потім продають своє місце.

Читайте такожУ Донецьку відкрилося консульство Польщі«Люди займають чергу ще вночі, чергують, підміняючи один одного. А потім пропонують своє місце за 150 грн. Багато хто погоджуються - особливо ті, хто приходить на 11-ту і розуміє, що по-іншому в цей день в ВВІР не потрапить», - розповів нам відстояв у черзі Олег Петриченко.

Працівники міграційних відділів розповідають, що людей стає більше з кожним днем.

«Щороку напередодні літа українці починають активно оформляти закордонні паспорти. Але цього разу охочих дуже багато! Напевно, через військові дії в країні. Причому в чергах дуже багато літніх людей: багато хто кажуть, що готують документи для того, щоб виїхати в іншу країну на постійне місце проживання - мовляв, тут жити страшно, а там у багатьох є родичі, готові прихистити. Щодня приймаємо документи від 30-50 осіб», - кажуть у Святошинському ВВІРі.

Читайте такожСША продовжили українцям візи до 10 років - посолВ Держміграційній службу зазначають, що особливий ажіотаж на закордонні паспорти був у березні, і не виключено, що це пов'язано з напруженою ситуацією в країні.

За статистикою, в квітні за день відвантажували понад 18 тис. готових паспортів, перед Днем Перемоги - понад 9 тис., а вчора - трохи більше 8 тис. (оформляється паспорт протягом місяця).

«У березні був ажіотаж, але в квітні в підрозділах міграційної служби людей було набагато менше. Бланків вистачає, паспорти видаються вчасно. А черги в районних підрозділах - явище нестабільне, все залежить від сезону і кількості наших співробітників», - запевнив керівник прес-служби міграційної служби України Сергій Гунько.

Додатковим фактором ажіотажу на закордонні паспорти може бути спрощення процедури отримання візи в країни ЄС.

Так, кілька днів тому Євросоюз скоротив перелік документів, необхідних українцям для отримання шенгенської візи.

Перед цим візовий режим для українців спростили Польща і Чехія. Зокрема, у разі Чехії всі прохачі, які мають чеські корені, молоді люди до 26 років і пенсіонери, старші за 60 років, звільнені від платежів за оформлення віз.