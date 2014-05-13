Яценюк хоче, щоб Росія припинила використовувати газ як новий тип зброї

22:56, 13 травня 2014
Політика
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Україна готова до ринкового підходу. Росія має припинити використовувати газ як новий тип зброї.

Яценюк хоче, щоб Росія припинила використовувати газ як новий тип зброї Фото УНІАН

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк журналістам у Брюсселі після зустрічі з Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу, передає прес-служба Кабміну.

Він підкреслив, що позиція уряду стосовно газової угоди з Росією "дуже чітка": "Ми надіслали російському "Газпрому" предарбітражну ноту і закликали невідкладно переглянути угоду. Якщо Росія відмовиться, ми зустрінемося в суді у Стокгольмі. Залишилося менше, ніж 20 днів. І це останнє попередження Росії сісти за стіл переговорів і знайти вирішення".

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Глава уряду наголосив, що Кабінет міністрів цінує зусилля Європейської Комісії щодо проведення тристоронньої зустрічі між Міністрами та Комісарами з питань енергетики України, ЄС та Росії.

Українська сторона, нагадав він, надіслала російському "Газпрому" офіційного листа з переліком вимог: "У разі того, якщо Росія продовжить ціну на газ у 268 доларів за тисячу кубічних метрів, яка вже була встановлена на перший квартал цього року, Україна в десятиденний термін сплатить за газ. Але в першу чергу ми маємо підписати угоду".

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