Яценюк хоче, щоб Росія припинила використовувати газ як новий тип зброї

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк журналістам у Брюсселі після зустрічі з Президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу, передає прес-служба Кабміну.

Він підкреслив, що позиція уряду стосовно газової угоди з Росією "дуже чітка": "Ми надіслали російському "Газпрому" предарбітражну ноту і закликали невідкладно переглянути угоду. Якщо Росія відмовиться, ми зустрінемося в суді у Стокгольмі. Залишилося менше, ніж 20 днів. І це останнє попередження Росії сісти за стіл переговорів і знайти вирішення".

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Глава уряду наголосив, що Кабінет міністрів цінує зусилля Європейської Комісії щодо проведення тристоронньої зустрічі між Міністрами та Комісарами з питань енергетики України, ЄС та Росії.

Українська сторона, нагадав він, надіслала російському "Газпрому" офіційного листа з переліком вимог: "У разі того, якщо Росія продовжить ціну на газ у 268 доларів за тисячу кубічних метрів, яка вже була встановлена на перший квартал цього року, Україна в десятиденний термін сплатить за газ. Але в першу чергу ми маємо підписати угоду".