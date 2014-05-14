Активісти про програму Тимошенко: Вона дає обіцянки, які провалила раніше

Про це повідомляють активісти «Слово і Діло», які аналізують передвиборчі програми кандидатів у президенти.

"Так, Юлія Тимошенко ще у 2007 році пообіцяла піти з влади, якщо їй не вдасться повернути гроші вкладникам Ощадбанку СРСР. Протягом 2,5 років прем'єрства Тимошенко повернула вклади лише частково. 8 квітня лідер «Батьківщини» знову поставила на карту свою політичну кар'єру, заявивши, що піде з влади на вимогу Майдану", - пишуть активісти.

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"Друга обіцянка Тимошенко, яку вона намагається виконати не вперше, стосується медичного страхування. Ввести страхову медицину вона пообіцяла ще в січні 2010 року, однак вже в березні Тимошенко довелося покинути прем'єрське крісло, тому цю обіцянку експерти «Слова і Діла» занесли в архів. Тобто, по суті, це зобов'язання виконано так і не було. В кінці березня 2014 Юлія Тимошенко повернулася до цього питання. На цей раз вона запропонувала надати пільги роботодавцям, які добровільно застрахують здоров'я своїх працівників", - йдеться в повідомленні.

За їх словами, ще одна повторна обіцянка Тимошенко про скасування призову в армію і переведення її на контрактну основу. Вперше політик заявила про це в 2010 році, а в 2014 - знову включила це питання у свою передвиборчу програму.