Сепаратисти в Криму створили "свою" телекомунікаційну компанію "Кримтелеком"

Самопроголошена влада анексованого Росією Криму створила власне унітарне підприємство «Кримтелеком» для надання послуг фіксованого зв'язку на півострові.

Як повідомляє Кримське інформаційне агентство, таке рішення було ухвалено 14 травня на засіданні кримського парламенту.

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«У Криму виникла необхідність створити власну телекомунікаційну компанію, яка надаватиме послуги стаціонарного зв'язку, оскільки «Укртелеком» не йде на діалог», - цитує видання міністра з інформації і масових комунікацій РК Дмитра Полонського.

Він також зазначив, що на сьогодні російське підприємство зв'язку «Ростелеком» завершило роботи з прокладання оптоволоконного кабелю з Криму на материкову частину РФ.

Разом з тим, самопроголошена рада міністрів півострова змінила назву Радіотелевізійного передавального центру Криму на державне унітарне підприємство РК «Крымсвязь».

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії.

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21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

На початку травня у ряді російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що найбільший український оператор фіксованого зв'язку «Укртелеком» веде переговори з компанією «Ростелеком» щодо продажу інфраструктури і частини своїх активів на півострові Крим. У свою чергу, компанія «Укртелеком» спростувала цю інформацію.