Медведєв розповів, коли в анексованому Криму завершать видавати російські паспорти

Росія планує до літа завершити видачу російських паспортів в анексованому Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав сьогодні на нараді з підтримки соціально-економічного розвитку Республіки Крим і міста Севастополя.

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«Величезне значення має й отримання російського громадянства жителями Криму. Видачу російських паспортів усім бажаючим наша міграційна служба планує завершити вже до літа», - сказав Медведєв.

Довідка УНІАН. 17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про приймання Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня у Кремлі був підписаний так званий «договір» про приймання до складу РФ Криму і Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і представники нелегітимної влади Криму і Севастополя.

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Окрім іншого, в тексті даного «договору» йдеться: «Від дня прийму до Російської Федерації Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів громадяни України і особи без громадянства, які постійно проживають на цей день на території Республіки Крим або на території міста федерального значення Севастополя, визнаються громадянами Російської Федерації, за винятком осіб, які упродовж одного місяця після цього дня заявлять про своє бажання зберегти у них і (або) їх неповнолітніх дітей інше громадянство, що є у них, або залишитися особами без громадянства».

22 березня міністр Кабінету міністрів Остап Семерак заявив, що Україна визнаватиме своїми громадянами кримчан, які одержать російські паспорти. «Громадяни України, які під примусом будуть змушені отримати російські паспорти – лишаються громадянами України. Певним чином це суперечить законодавству України, оскільки Україна не визнає подвійного громадянства, але у цій частині, частині загарбання території України і примусового втицювання цим людям, громадянам України паспортів сусідньої держави нами це визнається», – зазначив Семерак.

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24 березня заступник керівника Федеральної міграційної служби Росії Сергій Калюжний, повідомив, що громадяни України, які не захочуть одержати громадянство РФ у Криму, будуть зобов'язані одержати "посвідку на проживання", яке коштує 2 тис. рублів (60 дол.).