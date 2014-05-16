ЮНІСЕФ занепокоєна, що діти стають свідками й беруть участь у насильницьких діях в Україні

Про це йдеться в заяві організації.

"Ми знаємо, що діти були присутні під час демонстрацій з використанням сили та наразі перевіряємо інформацію про дітей, які загинули і отримали поранення в Одесі. ЮНІСЕФ суворо засуджує ці жорсткі порушення прав дітей", - сказано в заяві.

ЮНІСЕФ зазначає, що збільшилась потреба у психосоціальних послугах для дітей, а також погіршився доступ до освіти та медичних послуг.

"Це небезпечно та шкідливо для здоров'я і добробуту дитини — бути свідком чи брати участь у насильницьких діях", - повідомляє організація. ЮНІСЕФ закликає всі сторони зробити все можливе для підтримки надання послуг дітям та їх родинам, а також запобігти участі дітей або їх використанню в демонстраціях, де вони стають свідками насильства.

Читайте такожУ Львівській області почали приймати біженців з Донецької та Луганської областей - ОДАЮНІСЕФ в Україні разом із міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда Україна» відкрили національну телефонну гарячу лінію з питань запобігання насильству та захисту прав дитини. Звернутись по допомогу можна за тел: 0 800 500 335 або 386 (для дзвінків з мобільного).

Зокрема, найскладніша ситуація з дотриманням прав дитини наразі на частково контрольованому терористичними організаціями Донбасі. Так, станом на 8 травня на Донеччині майже 40 тисяч учнів не мали змоги ходити до школи -понад півсотні шкіл довкола Словʼянська, у Краматорську та частково Маріуполі були зачинені.

Також 9 травня в центрі Слов'янська на вулиці Лозановича, 6 поруч з трансформаторною підстанцією був поранений з вогнепальної дванадцятирічний хлопчик.

Зранку 9 травня проросійські бойовики розстріляли родину з Антрацита, важко поранивши 10-річну дівчинку. Батьки дитини загинули.

У кінці квітня журналісти помітили у Слов'янську озброєного гвинтівкою підлітка. що свідчить про використання терористами у бойових діях дітей. Під час протистояння бойовики неодноразово використовували жінок і дітей у якості живого щита.

Як офіційно визнав президент РФ Володимир Путін, схожу тактику застосовували і російські військові під час окупації Криму.

Довідка. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) є світовим лідером із захисту прав та інтересів дітей. Фонд працює у понад 190 країнах світу заради захисту й підтримки дітей з моменту їх народження і до початку дорослого життя. Програми Фонду фінансуються з добровільних внесків фізичних осіб, компаній, закладів та урядів. Представництво Фонду в Україні відкрито у 1997 році.