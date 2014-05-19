СБУ знешкодила угруповання, що постачало вибухівку і зброю для терактів на сході

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, при спробі реалізації партії засобів ураження у Києво-Святошинському районі затримано 8 активних учасників угруповання, громадян України.

У них вилучено 2 кг вибухової речовини - пластид з детонаторами, 5 одиниць автоматичної зброї марки «Скорпіон», автомат Калашникова – АКСУ, 7 бойових пістолетів марок «ПМ», «ТТ» та системи револьвер, 5 гвинтівок, 2 карабіни та понад 4 тис. набоїв.

СБУ встановила, що зброя і вибухівка призначалися бандформуванням для вчинення терористичних актів і диверсій з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації під час виборів президента України 25 травня.

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Загалом, за даними прес-центру, впродовж березня-травня ц.р. органами і підрозділами СБУ у взаємодії з іншими правоохоронними органами: проведено 184 цільові оперативно-профілактичні операції з припинення незаконного обігу засобів ураження; припинено 110 фактів незаконного обігу засобів ураження, з них 8 випадків контрабанди; вилучено 877 одиниць зброї, 1,055 млн набоїв, 322,23 кг вибухових речовин, 1169 вибухових пристроїв (гранати, міни, саморобні пристрої тощо).