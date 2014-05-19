Валерія Коновалюка обрали головою партії «Нова Україна»

Понад чотириста делегатів з різних регіонів країни одноголосно прийняли рішення про створення нової політичної партії - «Нова Україна». Очолив нову політичну силу, яка була суспільно-політичним рухом, кандидат на пост Президента Валерій Коновалюк. За словами учасників форуму, рішення про створення партії було продиктовано гострими соціальними і економічними проблемами, які виникли в суспільстві і несуть в собі загрозу цілісності і незалежності України.

Презентуючи програму «Нової України » Валерій Коновалюк зазначив: «Сьогодні як влада, так і українське суспільство потребують нових лідерів і справжніх патріотів, здатних навести порядок і створити ефективне управління країною».

Політик також назвав перші завдання, які необхідно вирішити: відділення влади від бізнесу, проведення нової податкової реформи, децентралізація влади, прийняття нового Трудового кодексу, створення професійної армії і проведення цілого комплексу реформ, спрямованих на підтримку українських сімей.

Обговорюючи з партійцями питання зовнішньої політики України, Валерій Коновалюк заявив, що Україна повинна бути позаблоковою країною і при цьому мати ефективні взаємовигідні економічні відносини з усім світовим співтовариством.

На завершення свого виступу Валерій Коновалюк торкнувся мовного питання. Він підкреслив, що Україна є двомовною державою. Статус російської мови назавжди змінить протистояння і збереже цілісність країни.

Що стосується зовнішньої політики, то тут лідер «Нової України» виступає за закріплення позаблокового статусу України та взаємовигідні економічні відносини з світовим співтовариством. « Україна повинна стати державою, де будуть жити здорові і соціально забезпечені люди. Країною, здатною захистити себе і своїх громадян. Країною, де гарантована безпека для кожної людини » , - заявив Коновалюк на з'їзді. На думку кандидата в П резиденти України, програма його партії допоможе повернути довіру людей до влади.